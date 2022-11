Steve Aoki: “Nunca toco cedo neste festival e as pessoas ainda estão cheias de energia… As expectativas são sempre altas em Portugal”

Steve Aoki é praticamente um nome residente no cartaz do MEO Sudoeste: da mais de uma dúzia de espetáculos em solo nacional, quatro realizaram-se no festival da Zambujeira do Mar. Três anos e uma pandemia depois, regressou a um palco onde já foi muito feliz e momentos antes de começar a sua atuação falou em exclusivo com a BLITZ. A longa e sumarenta conversa, que será publicada em breve, arrancou com a sua ligação ao público português, confessando o DJ e produtor norte-americano que tem sempre “altas expectativas” para os espetáculos que dá no MEO Sudoeste.

“É o festival de que me lembro sempre quando penso em Portugal porque o público é bastante louco”, começa por dizer, “já se passaram alguns anos desde a última vez, mas recordo-me bem de as pessoas estarem completamente fora delas. Nunca toco cedo e ainda estão cheias de energia. Portanto, tenho sempre altas expectativas quando regresso. Claro que é melhor entrar em palco sem saber bem o que esperar, mas é impossível não ter grandes expectativas quanto aos níveis de energia do público português”.

Numa entrevista que passou pela adolescência punk, as suas raízes japonesas, a injustiça da falta de destaque que as mulheres têm na música de dança ou a ideia de que é muito fácil ser DJ, o artista falou também sobre a origem da ideia de atirar bolos à cara dos fãs durante as suas atuações. “Queria fazer algo que fosse único. O que é que poderia fazer que fosse uma cena à Steve Aoki? Tentei ideias muito diferentes, mas não eram suficientemente fortes para se destacarem”, começa por recordar.

“Uma manhã, já lá vão 11 anos, acordei e fiquei ‘uau’… Há um vídeo incrível de música da Dim Mak, a minha editora, [‘Turn Up the Volume’, dos Autoerotique] de bolos a explodir na cara das pessoas, e eu pensei: vou mandar um bolo à cara de uma pessoa no espetáculo desta noite, durante uma canção. Vamos filmar esse momento, publicá-lo online, partilhar nas redes sociais para lhe dar um empurrão… E foi muito divertido. A partir daí, todos os dias foram dias de bolos. Foi uma loucura. E ficou comigo até hoje”.