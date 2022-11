São bolos, senhores, são bolos. Steve Aoki voltou a engordar o MEO Sudoeste com vigorosas doses de açúcar e amor

Poderia pensar-se que depois de todas as passagens do DJ superstar Steve Aoki por palcos portugueses ao longo da última década, os seus sets causassem menos impacto, mas o que acontece é que o artista norte-americano continua a atrair um verdadeiro séquito de seguidores que se renova constantemente. Momentos depois de, em entrevista exclusiva à BLITZ nos bastidores do festival, ter tecido rasgados elogios ao público do MEO Sudoeste, Aoki voltou a brindar a Zambujeira com uma atuação enérgica que, claro, teve como ponto alto o tradicional arremesso de bolos à cara dos fãs mais afoitos e desejosos. “Têm de me provar que querem mais o bolo do que a pessoa ao vosso lado”, provocou, perto de hora e meia depois de ter começado a atuação. O que se seguiu foi um infindável desfile de bolos, que saíram a voar, diretos das suas mãos, para uma massa humana com desejos de açúcar.

A receita, antes dos bolos, na verdade não se afastou muito da de sets escutados no passado e naquele mesmo palco. Juntando canções da sua safra com clássicos pop de outros tempos, Aoki manteve sempre a energia num nível confortável, não resvalando demasiado para a agressividade nem deixando o público esmorecer. Partindo bem lá de trás, com uma ‘No Beef’ editada em 2011 a meias com Afrojack e com a participação de Miss Palmer, o DJ e produtor aproveitou para mostrar algumas novidades: uma provocadora ‘Da Homies’, a efervescência de ‘Kult’ e os ambientes etéreos de ‘Save Me’, com HRVY, foram bem recebidas, mas, claro, foram clássicos como ‘I Love It When You Cry’, em parceria com Moxie, que fizeram as delícias da multidão concentrada frente ao palco.

Claro que se ouviu ‘My Heart Will Go On’ de Celine Dion (com direito ao vídeo no qual os dois protagonistas de “Titanic” se transformam em Aoki) e ‘Bohemian Rhapsody’ dos Queen, mas no momento de colocar foice em êxito alheio, Aoki atirou-se ainda a escolhas mais ou menos óbvias, salpicando o seu set com ‘I Don’t Care’ das Icona Pop, cantada em uníssono, os êxitos latinos ‘Pepas’ de Farruko e ‘Gasolina’ de Daddy Yankee, uma inesperada ‘We Are Young’, sucesso perdido no tempo dos Fun., ‘What’s Up’ das 4 Non Blondes ou uma bem mais recente ‘Stay’ de Kid Laroi com Justin Bieber. Pelo caminho, o artista disparou duas pistolas de fumo, levou fogo multidirecional para palco, soltou as habituais chuvas de confetti e houve ainda fogo-de-artifício a cobrir os céus da Herdade da Casa Branca. Ainda antes dos bolos, decidiu tirar uma fotografia com a plateia para imortalizar o momento, enrolado na bandeira nacional: “Tenho memórias fantásticas aqui no Sudoeste”. Esta noite, terá criado mais algumas.