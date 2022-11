Já saíram os horários do festival Vodafone Paredes de Coura. E no primeiro dia os concertos começam às 2 da tarde

O festival Vodafone Paredes de Coura anunciou esta quinta-feira os horários de todos os concertos da edição deste ano, a primeira desde 2019. Prolongando-se por cinco dias na Praia Fluvial do Tabuão, na vila de Paredes de Coura, o festival tem lugar nos dias 16, 17, 18, 19 e 20, contando com Pixies, Beach House, IDLES, Turnstile, The Blaze, King Gizzard and the Lizard Wizard, Ty Segall e Mão Morta, entre outros. O primeiro dia, integralmente composto por artistas nacionais, vê os concertos começarem às 2 da tarde.



16 de agosto



Palco Vodafone



14h00 The Lemon Lovers

15h00 Club Makumba

16h00 Pluto

17h00 Benjamim

18h00 The Twist Connection

19h00 Samuel Úria

20h30 Linda Martini

22h00 Mão Morta

23h30 Sam the Kid com orquestra e Orelha Negra

01h30 Moullinex



Palco Vodafone FM



14h30 Oceanpsiea

15h30 Noiserv

16h30 Paraguaii

17h30 Rapaz Ego

18h30 You Can't Win Charlie Brown

19h45 Rita Vian

21h15 10 000 Russos

22h45 Bruno Pernadas

00h30 Conjunto Corona

02h30 Conjunto Cuca Monga



***



17 de agosto



Palco Vodafone



18h30 MEMA.

19h45 Alex G

21h15 King Gizzard & The Lizard Wizard

23h15 IDLES

01h00 Beach House



Palco Vodafone FM



18h00 Gator, The Alligator

19h15 Porridge Radio

20h35 Indigo de Souza

22h20 The Murder Capital



After Hours



02h15 Viagra Boys

03h30 HAAI



***



18 de agosto



Palco Vodafone



18h30 Yellow Days

19h45 The Comet Is Coming

21h25 Parquet Courts

23h15 Turnstile

00h45 L'Impératrice



Palco Vodafone FM



18h00 Surprise Chef

19h05 Donny Benét

20h35 Molchat Doma

22h10 L'Eclair



After Hours



01h45 Nu Genea Live Band

03h15 John Talabot



***



19 de agosto



Palco Vodafone



18h30 Sylvie Kreusch

20h05 Arlo Parks

21h45 Badbadnotgood

23h25 Ty Segall & Freedom Band

01h25 The Blaze



Palco Vodafone FM



18h00 Márcia

19h15 Kelly Lee Owens

20h50 Boy Harsher

22h30 Arp Frique & Family



After Hours



02h25 Ata Kak Live Band

03h30 Mall Grab



***



20 de agosto



Palco Vodafone



18h30 Far Caspian

19h40 La Femme

21h20 Princess Nokia

22h50 Slowthai

00h20 Pixies



Palco Vodafone FM



18h00 Manel Cruz

19h05 Xenia Rubios

20h35 Perfume Genius

22h00 Yves Tumor & Its Band



After Hours



02h05 Tommy Cash

03h05 Nuno Lopes