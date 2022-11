De férias em Ibiza, Noel Gallagher passou recentemente por um momento que, a julgar pela sua reação, lhe causou embaraço.

O músico inglês foi almoçar com a sua família a um restaurante local, tendo sido reconhecido pelos demais clientes... Toda a gente no restaurante desatou a cantar 'Wonderwall', acompanhando a canção dos Oasis com palmas, perante o sorriso algo amarelo do compositor da canção.

Veja o vídeo: