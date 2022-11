“Eddie”, a mascote dos Iron Maiden, mostra o poster do concerto em Portugal

Os Iron Maiden apresentaram-se este domingo no Estádio Nacional, naquele que foi o primeiro concerto de estádio do grupo em Portugal.

Horas antes do início do espetáculo, a mascote dos Iron Maiden, "Eddie", posou para a fotografia ao lado do poster do mesmo.

Este foi o último concerto da nova digressão europeia dos Iron Maiden, que seguirão agora para a América do Sul, no final de agosto.

"A verdade é que ver uma banda tão tecnicamente realizada em palco é, em quase tudo, muito semelhante a ver atletas olímpicos a competirem; em ambos os casos, o impacto de termos à nossa frente seres humanos incrivelmente habilidosos, a executarem tarefas complicadas com uma precisão inegável, é quase tão tocante como ouvir mais de 30 mil fãs a cantarem em uníssono", pode ler-se na reportagem da BLITZ sobre o concerto.

