Foi divulgado o primeiro trailer para "Moonage Daydream", filme-documentário de David Bowie realizado por Brett Morgan.

O filme, que foi exibido na edição deste ano do Festival de Cannes, conta com várias imagens inéditas de arquivo e com narração do próprio músico. Foi aprovado pelos herdeiros de Bowie.

A estreia mundial está marcada para o dia 16 de setembro. Veja o trailer: