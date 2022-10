Corey Taylor (Slipknot): “Estou farto de tanta estupidez. Vemo-nos quando o meteorito rebentar com tudo”

Corey Taylor deu uma entrevista à revista "Kerrang!", na qual explicou o que inspirou a letra de 'The Dying Song (Time to Sing)', novo tema dos Slipknot.

"Ao longo dos últimos anos, tem sido moda ficar ofendido e indignado com tudo e mais alguma coisa, mas nada acontece", começou por dizer. "Particularmente no meu país, o que é ridículo".

"Quanto mais as pessoas se irritam, mais as pessoas que as irritam continuam. Em vez de haver crime e castigo, há algo do género, 'queremos lá saber'".

O músico não sabe se tal se deve "ao isolamento niilista das culturas, em que nenhum dos lados admite que o outro tem coisas boas". "Esta canção é: se não nos entendermos, vemo-nos quando o meteorito rebentar com tudo".

"Se eu fosse mais novo, acreditaria em algo como a esperança. Mas há 30 anos que vejo isto", continuou. "A parte triste é que precisa de haver uma tragédia para que algo mude".

"Continuo a apoiar e a acreditar em todas as causas que me apaixonam, mas ao mesmo tempo apercebi-me de que as pessoas não irão mudar. E estou farto de tentar mudar as pessoas. É um caso perdido. Estou farto de tanta estupidez", rematou.