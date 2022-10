Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Paulo Bragança: “Tem havido uma onda de ‘hate’ por causa do Avante. Eu sou um homem da paz e vou pela paz”

Paulo Bragança é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. Na rubrica Ao Vivo na Redação, fala sobre a sua homenagem a Adriano Correia de Oliveira, que será apresentada ao vivo no FMM de Sines, mas também na Festa do Avante, o que gerou algumas críticas. “Vou trabalhar e mais nada”, defende, considerando porém que o PCP tem uma “dívida” com Adriano Correia de Oliveira. “Deviam fazer muito mais do que este concerto, e não é por mim”

22 Julho 2022 13:55