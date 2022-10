Sobrinho de Ricky Martin desiste da acusação de assédio contra o cantor

Ricky Martin viu esta quinta-feira ser retirado, em tribunal, o caso movido contra si pelo sobrinho de 21 anos, que o acusava de assédio depois de, alegadamente, terem mantido uma relação de cariz sexual. A notícia, avançada pelo site TMZ, esclarece que o acusador resolveu retirar as queixas.

O juiz retirou assim a ordem temporária que impedia o cantor de se aproximar do sobrinho. Martin não esteve presente em tribunal, comparecendo apenas via Zoom, mas a sua equipa de advogados explicou à publicação: “Tal como tínhamos antecipado, a ordem de afastamento não foi prolongada pelo tribunal. O acusador também confirmou que a sua decisão de desistir do caso foi tomada sem qualquer influência ou pressão externa”.

“Isto nunca foi mais do que um indivíduo problemático a proferir falsas alegações sem nada que lhes pudesse dar substância”, acrescentam ainda, “estamos satisfeitos pelo facto de ter sido feita justiça ao nosso cliente, que agora pode avançar com a sua vida e a sua carreira”.

Recorde-se que depois de as acusações terem vindo a lume, foi o próprio irmão de Ricky Martin que revelou que tinha sido o seu filho a acusar o cantor. O jovem de 21 anos alegava ter mantido um caso de sete meses com Martin e que este, depois da separação, começou a persegui-lo e assediá-lo. O cantor, casado desde 2017 com o artista Jwan Yosef, negou todas as alegações do sobrinho.