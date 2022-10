Jorge Palma: 50 anos de carreira, 6 concertos especiais em Lisboa e uma reunião do Palma’s Gang

Jorge Palma vai voltar aos palcos para celebrar 50 anos de carreira com seis concertos em Lisboa. A iniciativa, que ganhou o nome de "Antologia", servirá para o músico apresentar os álbuns que marcam o seu percurso, tendo início no final de setembro e terminando em meados de novembro com uma reunião do Palma's Gang, grupo formado no início dos anos 90 que juntava o músico a elementos dos Rádio Macau e Xutos & Pontapés.

O primeiro concerto acontece nos Jardins do Palácio Baldaya, em Benfica, a 25 de setembro, e terá como base o álbum "Só". Depois, Palma assenta arraiais no Teatro Tivoli BBVA, onde a 7 de outubro revisita os discos "Com Uma Viagem na Palma da Mão", "'Té Já" e "Qualquer Coisa Pá Música"; a 26 de outubro toca as canções de "Acto Contínuo", "Asas e Penas" e "Lado Errado da Noite"; a 1 de novembro apresenta "Quarto Minguante", 'Bairro do Amor" e "Jorge Palma (Proibido Fumar)"; e a 8 de novembro regressa aos temas de "Norte", "Voo Noturno" e "Com Todo o Respeito". O regresso dos Palma's Gang, que o juntará a Alex, Flak e Kalú, acontecerá no palco do Cineteatro Capitólio a 19 de novembro.

Os bilhetes já se encontram à venda, com os preços a variarem entre os €18 e os €35. Quem quiser assistir a todos os concertos poderá comprar um passe geral, que também inclui uma t-shirt comemorativa e um 'tote bag', pelo preço único de €135.