Slipknot anunciam três de uma vez: novo álbum, nova canção e nova digressão. Veja a capa do disco e ouça aqui ‘The Dying Song’

Os Slipknot anunciaram o lançamento de um novo álbum, "The End, So Far".

O disco, sucessor de "We Are Not Your Kind" (2019), será disponibilizado a partir do dia 30 de setembro.

A juntar ao anúncio, os Slipknot divulgaram um tema novo, 'The Dying Song (Time To Sing)', que conta com um vídeo realizado por Shawn "Clown" Crahan.

"The End, So Far" contará com doze temas, entre eles 'The Dying Song' e 'The Chapeltown Rag', lançado em 2021.

E não é tudo: os Slipknot anunciaram ainda uma nova digressão, com início a 20 de setembro, em Nashville (EUA). Este verão, o grupo andará pela Europa, a tocar em vários festivais de países como a Bulgária, Grécia, Áustria, Alemanha ou Finlândia.

Ouça 'The Dying Song (Time To Sing)':

Veja a capa e o alinhamento do álbum:

01. Adderall

02. The Dying Song (Time to Sing)

03. The Chapeltown Rag

04. Yen

05. Hivemind

06. Warranty

07. Medicine for the Dead

08. Acidic

09. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale