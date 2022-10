Fundador do festival Rolling Loud escreve comentário sobre Travis Scott... e apaga a seguir

Tariq Cherif, co-fundador do Rolling Loud, retirou os comentários que fez sobre a possibilidade de Travis Scott substituir Kanye West na edição deste ano do Rolling Loud Miami.

Após West ter cancelado a sua presença, os fãs especularam que Travis Scott o pudesse substituir, mas Cherif negou-o no Instagram: "o recinto não o permite devido às mortes no Astroworld", escreveu, referindo-se à tragédia ocorrida no festival organizado por Travis Scott, no final do ano passado, no qual 10 pessoas perderam a vida.

Mais tarde, Cherif retirou os seus comentários, com o "TMZ" a noticiar que o Rolling Loud Miami tentou, de facto, contar com Travis Scott "mas não o conseguiu a tempo".

A nova edição do Rolling Loud Miami, que contará com Kid Cudi como substituto de Kanye West, arranca esta sexta-feira.