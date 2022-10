Festival F regressa em setembro com José Cid, Agir e Miguel Araújo no cartaz

O Festival F regressa a Faro para aquela que será a sétima edição nos dias 1, 2 e 3 de setembro, tendo no cartaz nomes como José Cid, Bárbara Bandeira, Agir, HMB, Miguel Araújo ou Dino D’Santiago. Como é hábito, os palcos do festival, dedicado exclusivamente à música portuguesa, serão montados na Vila Adentro, centro histórico da cidade algarvia.

Ao todo, serão 9 os palcos em atividade, mais do que em anos anteriores, como forma de “permitir uma maior mobilidade e segurança do público”, explica a organização em comunicado. Além da música, o evento contará com tertúlias diárias, exposições de arte contemporânea e um cartaz de stand up comedy que, entre outros, receberá atuações de Hugo Sousa, Alexandre Santos ou Inês Coimbra.

Os passes gerais e os bilhetes diários estarão em pré-venda, numa edição limitada a mil entradas, por um valor mais baixo, até ao final de julho, custando os passes €45 e os bilhetes de um dia €20. A partir de 1 de agosto, os bilhetes de três dias passam a custar €54 e os ingressos diários €22.

Consulte abaixo o cartaz deste ano do Festival F, que resulta de uma pareceria entre o Município de Faro, o Teatro Municipal de Faro, a Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.

1 de setembro

Bárbara Bandeira

The Black Mamba

Wet Bed Gang

Nenny

Syro

Lon3r Johny

Danni Gato

José Cid com Orquestra Clássica do Sul

Cláudia Pascoal

Pedro Mafama

Viviane

A Garota Não

Lhast

Rita Vian

Wilson Honrado

Catalina

2 de setembro

Agir

HMB

Richie Campbell

Marco Rodrigues

Vitão

Karetus

T-Rex

Matay

Bateu Matou

Rita Rocha

Benji Price

Cassete Pirata

Mari Segura

Milhanas

3 de setembro

Miguel Araújo

Dino D’Santiago

Kura

Chico da Tina

Ivandro

Julinho KSD

Luís Trigacheiro

Irma

Mimi Froes

Domingues

Jura

Beatriz Rosário

Nuno Lanhoso

Leo Middea

Carolina Torres

Saída de Emergência