Jessie J confirmada no Festival do Crato

Jessie J é a nova confirmação do Festival do Crato. A cantora britânica, que atuou este fim de semana no MEO Marés Vivas, subirá ao palco do festival alentejano no dia 26 de agosto, mesmo em que atua St. Lundi. A edição deste ano do evento realiza-se entre 23 e 27 de agosto.

Além de Jessie J, estão confirmados no cartaz do evento, associado à Feira de Artesanato e Gastronomia da vila alentejana, artistas como The Jesus and Mary Chain, Gabriel, o Pensador, Miguel Araújo, Dino D'Santiago ou Paula Fernandes. Consulte o cartaz completo abaixo.

Os passes de cinco dias sem campismo custam €45 (€55 a partir de 1 de agosto) e com campismo custam €60 (€70 a partir de 1 de agosto), os bilhetes diários para os dias 23, 24 e 25 estão à venda por €12 e para os dias 26 e 27 por €17 - a partir de 1 de agosto passam a custar, respetivamente, €15 e €20.

23 de Agosto

Paula Fernandes

Nenny

Maninho

24 de Agosto

Gabriel O Pensador com o convidado Carlão

Dino D'Santiago

Dillaz

25 de Agosto

Miguel Araújo com os convidados Ana Bacalhau, António Zambujo e César Mourão

Bárbara Tinoco com as convidadas Carolina de Deus e Nena

The Happy Mess

26 de Agosto

St. Lundi

Jessie J

27 de Agosto

The Jesus and Mary Chain

Amor Electro