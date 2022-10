The National: “O nosso último concerto antes da pandemia foi em Lisboa. Pensei que seria perfeito, se fosse o nosso último de sempre”

Aaron Dessner, um dos guitarristas dos norte-americanos The National, escreveu um post no qual recorda o concerto que a banda deu no Campo Pequeno, em Lisboa, em dezembro de 2019.

“O nosso último concerto antes da pandemia foi em Lisboa. Lembro-me de pensar que teria sido perfeito, se tivesse sido o nosso último concerto de sempre (sou muito dado a pensamentos apocalípticos)”, confessa. “E depois veio a covid e pela primeira vez em mais de 20 anos não tocámos... durante quase três anos.”

Aaron Dessner explica que a pandemia teve um lado positivo (“Aconteceu muita vida e muita música”) e garante que nunca esteve tão entusiamado com as canções novas dos The National. “Parece que o poço está cheio outra vez”, ilustra, dizendo que a banda irá testar algumas das novas canções na digressão deste verão.

Os The National já regressaram, entretanto, a Portugal, tendo tocado no Rock in Rio Lisboa, no passado mês de junho.