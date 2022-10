Anitta pega na bandeira portuguesa no MEO Marés Vivas: “Sempre soube que era esta. Não estou maluca ainda”

Anitta subiu este domingo ao palco do festival MEO Marés Vivas e levou consigo uma bandeira portuguesa, recordando a polémica gerada depois de ter mostrado uma bandeira de Espanha no concerto no Rock in Rio Lisboa, no mês passado. "Sempre soube que era esta a bandeira, gente", disse a artista brasileira, "não estou maluca ainda não. É a milionésima vez que eu venho aqui". De seguida, prendeu a bandeira portuguesa na mesa da DJ que a acompanha nos seus concertos. O vídeo do momento pode ser visto abaixo.

No concerto no Rock in Rio Lisboa, Anitta pegou numa bandeira espanhola que um fã lhe entregou e exibiu-a em palco, levando muitos utilizadores de redes sociais a criticá-la, assumindo que não saberia que aquela não era a bandeira portuguesa. Depois de se aperceber da polémica, a artista esclareceu, no Instagram: "Gente, eu sei que a bandeira que eu peguei é de Espanha. Quis mostrar amor a Espanha, também. Não sou doida de achar que aquela era a bandeira de Portugal. Eu amo os fãs dos dois lugares".