Anitta no MEO Marés Vivas: muitas versões (incluindo ‘Faz Gostoso’) e todos os êxitos no segundo concerto em Portugal em menos de um mês

Cabeça de cartaz do Meo Marés Vivas, este domingo em Vila Nova de Gaia, Anitta apresentou um alinhamento com muitas versões - incluindo a de 'Faz Gostoso', de Blaya, que gravou com Madonna em 2019 - e todos os seus êxitos, como 'Show das Poderosas' ou 'Vai Malandra'.

Veja aqui o alinhamento do segundo concerto de Anitta em Portugal este ano (em junho esteve no Rock in Rio Lisboa):

Onda diferente

Me Gusta

Contatinho (versão de Léo Santana)

Some que Ele Vem Atrás/Loka Romance com Safadeza

Desce Pro Play (PA PA PA) (versão de Mc Zaac)

Faking Love

Gata

RITMO/Paranauê/Magalenha

Mon soleil (versão de Dadju)

Envolver

Downtown

Garota de Ipanema/Girl From Rio (versão de Tom Jobim)

Boys Don't Cry

I'd Rather Have Sex/Faz Gostoso

Terremoto (versão de Anitta & MC Kevinho)

Sua cara/Sin Miedo/Machika

Bum Bum Tam Tam/Your Latest Trick/ Rap das Armas/Quiero Rumba

Rave de Favela (versão de Mc Lan)

La Mamá de la Mamá (versão de El Alfa)

No chão novinha (versão de Pedro Sampaio)

Vai Malandra

Que Rabão

Modo Turbo (versão de Luísa Sonza)

Combatchy

Favela chegou (versão de Ludmilla)

Movimento da Sanfoninha

Dançarina (versão de Pedro Sampaio)

Bola Rebola (versão de Tropkillaz)

Tudo Nosso (versão de Filipe Ret)

Show das Poderosas