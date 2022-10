Maluma no MEO Marés Vivas: as fotos da ‘vitória’ colombiana em Gaia

O concerto do colombiano Maluma foi o grande destaque da segunda noite do MEO Marés Vivas, festival que este domingo termina.

O cantor nascido há 28 anos em Medellín repetiu em Gaia a noite de glória de 2 de abril na lisboeta Altice Arena, recebendo 30 mil fãs - números de organização - com o sucesso 'Hawaí' e apostando num espetáculo e que foi notória a comunicação com o público (e o piscar de olho ao Futebol Clube do Porto, equipa que ao longo da sua história recente contou com vários jogadores de futebol colombianos nas suas fileiras).

Veja fotos da noite de Maluma no antigo Parque de Campismo da Madalena, o novo recinto do MEO Marés Vivas: