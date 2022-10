O Google Maps está a mandar os fãs dos Beatles para a passadeira errada em Abbey Road

Os fãs dos Beatles, em especial os fãs de "Abbey Road", estão a tirar fotos na passadeira... errada.

Quem quer recriar a famosa capa do álbum, situada a poucos metros dos estúdios onde "Abbey Road" foi gravado, está a ser direcionado para uma passadeira diferente pelo Google Maps. Mesmo os motoristas de Uber locais têm deixado os fãs nessa passadeira, junto ao Abbey Medical Centre.

O jornal inglês "The Telegraph" falou com três grupos de turistas que posaram na passadeira errada, todos eles apontando o Google Maps como o "culpado".

Sieun Kim, uma sul-coreana de 22 anos, afirmou que independentemente de estar no local errado irá à mesma partilhar as fotografias que tirou: "Serão uma recordação", disse. Já Leilani May, californiana de 16 anos, apelidou a experiência de "embaraçosa".

Um funcionário do boticário Hodgetts, que vive na zona, encontrou algum humor nestes equívocos. "Vêm cá todos os dias e rio-me sempre", contou. A Google ainda não comentou o facto.