Morreu Paul Ryder, dos Happy Mondays

Morreu Paul Ryder, baixista e um dos membros fundadores dos Happy Mondays. Era irmão do vocalista Shaun Ryder e contava 58 anos.

De acordo com o "The Sun", o músico foi encontrado sem vida poucas horas antes de um concerto dos Happy Mondays no Kubix Festival, em Sunderland, no Reino Unido. As circunstâncias e causa de morte não foram divulgadas.

Nas redes sociais, a banda diz-se "profundamente triste" e "chocada" pela morte de Paul Ryder, "esta manhã".

Paul e Shaun Ryder formaram os Happy Mondays em Salford, Manchester, no ano de 1980. Ao baixista e vocalista, respetivamente, juntaram-se Bez (dança, percussão), Mark Day (guitarra), Gary Whelan (bateria) e Paul Davis (teclados). Todos, exceto Davis, faziam parte da atual formação dos Happy Mondays, reunida em 2012 com a também vocalista Rowetta (que entrara para a banda em 1990).

Entre o final dos anos 80 e o início dos 90, a banda foi um dos porta-estandartes do som "Madchester", ligada à cena rave, misturando elementos de indie rock britânico dos anos 80, funk, house e psicadelismo. Este coquetel foi exemplarmente encapsulado em "Pills 'n' Thrills and Bellyaches", álbum de 1990 que continha os sucessos 'Step On' e 'Kinky Afro'. Em Portugal, a banda atuou em julho de 1991 na primeira parte de Santana, no Estádio Alvalade, em Lisboa, e na edição de 2016 do Festival de Vilar de Mouros.