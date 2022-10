Fred no SBSR: um concerto corajoso para "os heróis que montaram o festival em dois dias"

"Não teria sido fantástico ter isto na praia?", perguntava-nos esta tarde um festivaleiro inglês, que veio de Santander de barco e esperava atracar em Sesimbra, não em Lisboa. Ainda que o recinto do Meco não seja exatamente na praia, talvez um espetáculo - descontraído, fluído - como o de Fred tivesse beneficiado de um cenário mais veraneante. Ainda assim, o lusco-fusco à beira Tejo também assentou bem ao virtuoso concerto de um dos bateristas mais dinâmicos e versáteis da sua geração (só na mais recente edição do NOS Alive, vimo-lo com os Três Tristes Tigres e com Mallu Magalhães).



Com um disco lançado este ano, de homenagem ao músico e produtor hip-hop Madlib, Fred Ferreira (membro da realeza rock nacional, uma vez que é descendente direto de Kalú, o dono da bateria dos Xutos & Pontapés) subiu ao palco LG com uma banda que contemplava dois teclistas, um saxofonista (que também tocou flauta), um baixista e um homem no vibrafone. Desde logo, os instrumentos escolhidos para esta viagem soul/jazzy são bem indicativos do mundo rico e eclético de Fred, que com a humildade que o caracteriza dedicou o concerto "aos heróis" responsáveis pela montagem do festival deste lado do rio, em tempo recorde.



Referindo "os técnicos e todas as outras pessoas" que protagonizaram esta proeza "heróica", o autor de "O Amor Encontra-te no Fim" mostrou, também, a sua coragem ao partilhar a sua visão artística perante uma plateia de festivaleiros tranquilamente sentados nos degraus do exterior da Altice Arena. Como num pequeno auditório, foi uma espécie de "Jazz em Julho" que se viveu à hora do jantar no Super Bock Super Rock.



Lá fora, junto às grades, as primeiras filas: em dia da semana, é a esta hora que, naturalmente, começam a chegar as maiores plateias, certamente para concertos como os de A$AP Rocky, estrela maior deste primeiro dia de festival.