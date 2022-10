Dia de 'warm up' do Super Bock Super Rock não vai acontecer

O dia de 'warm up' do Super Bock Super Rock, que deveria decorrer esta quarta-feira, 13 de julho, não vai acontecer, anunciou esta manhã em comunicado a promotora Música no Coração. O dia zero do festival contaria com atuações em formato DJ dos Capitão Fausto, Biia e Nuno Dias e Yanagui.

Esta alteração deve-se ao facto de, como ontem foi comunicado, o Super Bock Super Rock ter sido obrigado a passar do Meco para o Parque das Nações, em Lisboa, devido ao estado de contingência declarado por causa dos incêndios.

Os bilhetes já adquiridos serão válidos para o novo local sem ser necessária qualquer troca. Quem tinha passe de três dias e tencionava acampar no Meco, poderá fazê-lo agora numa zona reservada para o efeito no Parque Tejo/Caminho das Andorinhas, perto do Parque das Nações. Em comunicado, a organização diz que "todos os detalhes serão dados logo que possível".

O cartaz do festival, tirando a anulação do 'warm up', mantém-se igual para os próximos três dias, 14, 15 e 16 de julho, estando agendadas atuações de A$AP Rocky, DaBaby, C. Tangana, Hot Chip, Foals, Jamie xx, Mayra Andrade ou Capitão Fausto, entre outros.

Os novos horários serão anunciados em breve. Recorde-se que este regresso a Lisboa terá lugar no mesmo espaço onde o festival decorreu entre 2015 e 2018, estado os palcos maiores montados no interior da Altice Arena e os restantes na área circundante.