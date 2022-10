Super Bock Super Rock no Parque das Nações: o que muda para quem tem bilhete comprado

Transitando para o Parque das Nações, em Lisboa, devido ao estado de contingência declarado por causa dos incêndios, o festival Super Bock Super Rock (SBSR) promete manter o mesmo elenco musical, adaptando-se à morfologia das áreas circundantes à Altice Arena, onde se realizou entre 2015 e 2018.

Em declarações à SIC Notícias, o homem forte da Música no Coração garante que o cartaz anunciado para o Meco se irá manter e que o festival vai decorrer não só na Altice Arena, como também nas áreas adjacentes à maior sala de concertos da capital, de que é proprietário. "Os artistas estão todos confirmados. Alguns até estão mais contentes porque estão mais perto do aeroporto de Lisboa. Vamos manter o palco maior [Super Bock] na sala grande [da Altice Arena], o palco EDP passa para a Sala Tejo [também na Altice Arena] e depois do horário final transforma-se em Somersby, com os DJs. Lá fora, temos o palco LG by SBSR.fm para os novos talentos", concretiza, confirmando que o espaço contará com uma área exterior à Altice Arena, "para estarmos ao ar livre". "Fizemos lá vários anos o SBSR, já temos essa experiência", diz.

Montez garante ainda que existirá uma área de campismo, revelando que a Câmara Municipal de Lisboa disponibilizou para tal o Parque Tejo, "por baixo da Ponte Vasco da Gama", área onde o festival também se realizou. "Há uma zona verde que vamos guardar para colocar à disposição dos que compraram bilhete e precisam de campismo. Não vamos vender mais bilhetes com campismo. Quem tem, tem, e vai utilizar esse espaço".

Neste momento, decorrem as desmontagens de equipamento no Meco: "As coisas são muito mais rápidas a desmontar do que a montar. Estou confiante de que amanhã à tarde já estamos a ensaiar o som e as luzes [em Lisboa]". Horas antes, depois de o primeiro-ministro António Costa ter dado conta da necessidade de mudar o evento de local, Montez avançara que esta operação constitui "um prejuízo enorme, mas vamos em frente". "Felizmente tenho grandes patrocinadores e tenho o público do meu lado e tenho a certeza que preferem ver o A$AP Rocky, o C. Tangana e os Foals do que não os verem. Acima de tudo está a segurança das pessoas. A Altice Arena tem a vantagem de ter ar condicionado. Tem bares, camarins, tem tudo. Só não tem é floresta. É preferível deslocalizar do que cancelar".

Do cartaz desta edição fazem parte nomes como A$AP Rocky, C. Tangana, Foals, DaBaby, Metronomy, Jamie XX, Hot Chip, Capitão Fausto, Capicua, David & Miguel e Conjunto Cuca Monga, entre outros.