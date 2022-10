Super Bock Super Rock não poderá acontecer no Meco

Após reunião na Proteção Civil, onde foi acompanhado pela Ministra da Agricultura e pelo Ministro da Administração Interna, António Costa decidiu impedir a realização do Super Bock Super Rock na Herdade do Cabeço da Flauta, junto ao Meco, no concelho de Sesimbra. A decisão segue-se a pareceres negativos da GNR e da Proteção Civil que, nesta manhã de terça-feira, visitaram a àrea onde está previsto acontecer o festival. A situação de contingência dura até sexta-feira, podendo ser alargado o seu período, tal como sucedeu inúmeras vezes durante a pandemia. O festival Super Bock Super Rock tem início marcado para 14 de julho, vindo a terminar sábado, 16 de julho.

Após a reunião, António Costa sublinhou a necessidade "de realocar um dos grandes eventos", nunca mencionando porém a hipótese de realizar os primeiros dois dias do festival na Altice Arena, em Lisboa, que também é propriedade do mesmo empresário que produz o festival, Luís Montez. O primeiro-ministro assumiu que as autoridades estão em contacto com os organizadores dos festivais em causa - onde se inclui a concentração motard de Faro - para "compatibilizar os eventos às circunstâncias". A necessidade de realocar o Super Bock Super Rock foi mencionado inúmeras vezes pelo primeiro-ministro.

"A segurança das pessoas está acima de tudo", disse; frisando que "pessoas, bens e o combate aos incêndios são a prioridade". Relembre-se que a Altice Arena tem uma agenda livre nos próximos dias - segundo informação presente no site da sala de eventos - sendo o próximo espectáculo anunciado um concerto dos Scorpions, a 18 de julho.

Na última edição do festival Super Bock Super Rock, em 2019, estiveram presentes 75 mil pessoas, segundo Luís Montez, tendo a imprensa divulgado que, no primeiro dia, acorreram trinta mil espectadores. A lei da Proteção Civil e a situação de contingência impede a circulação de pessoas em área florestal, tal como a BLITZ noticiou na manhã de segunda-feira.