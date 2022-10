“Ainda há esperança na humanidade”: os vídeos do concerto dos Metallica no NOS Alive

Os Metallica encabeçaram, esta sexta-feira, o terceiro dia de NOS Alive.

Nas redes sociais, sucederam-se os elogios ao espetáculo, também pelo facto de ter juntado miúdos e graúdos. "Este puto tem estado aos saltos desde o início do concerto. Não resisti a ir perguntar-lhe a idade. Nasceu cinco anos depois da primeira vez que vi Metallica, em 93. Ainda há esperança na Humanidade", pode ler-se num tweet.

A banda norte-americana trouxe a Algés os seus maiores clássicos, num concerto cujas duas horas "passaram sem que o tempo se contasse".

"Se os fãs de Metallica pouco perdoam, e se a maioria exige que as notas gravadas no final dos idos 80 soem imaculadas, como se acabadas de gravar por jovens aspirantes a estrelas de rock, a verdade é que nos dedos da mão direita de Hetfield se lê riff, o segredo mais mal guardado do rock", pode ler-se na reportagem BLITZ.

Após o espetáculo, o grupo partilhou, no Instagram, a habitual publicação pós-concerto, com o alinhamento e as palhetas das guitarras. Veja aqui:

Veja, também, alguns vídeos do concerto: