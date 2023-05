Biblioteca Municipal de Coimbra responde com 50 notícias sobre a cidade aos 50 anos do Expresso

“É a história de Coimbra aos quadradinhos”, diz a diretora da Biblioteca Municipal, apontando para as 50 notícias sobre a cidade, publicadas no Expresso, afixadas na parede. Dina de Sousa recebeu o diretor do jornal, João Vieira Pereira, e ofereceu-lhe ainda um catálogo da exposição.

Nesta mostra, inaugurada horas depois da exposição dos 50 anos do Expresso, na Praça da República, foi a resposta da autarquia, associando-se às comemorações do cinquentenário do jornal. José Manuel Silva, presidente da câmara, percorreu as notícias sobre a sua cidade, numa outra viagem no tempo.