Café Expresso: O barbeiro do Lordelo, o jornalismo e o papel do Estado na comunicação social

“Não basta dizer que lemos uma notícia para termos a certeza de que aconteceu”. Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, lançava alguns dos temas da conversa que decorreu esta tarde no Teatro Municipal da cidade transmontana. “Para termos boa imprensa, para termos boa comunicação, para continuarmos a acreditar que as notícias que lemos correspondem à verdade, temos de as pagar”, defendeu.

No centro de um painel, com João Vieira Pereira, diretor do Expresso, à direita, e Luís Mendonça, diretor do Jornal Vila Real e da Rádio Universidade FM, à esquerda, o autarca participou no Café Expresso, iniciativa que juntou assinantes do jornal numa conversa descontraída sobre temas atuais e urgentes.

Com a exposição dos 50 anos do Expresso acabada de inaugurar às portas do teatro, e o 25 de Abril às portas do calendário, reforçou-se o papel da comunicação social e do jornalismo para garantir a informação fidedigna, num mundo de desafios: o Chat GPT, a facilidade em falsear a informação e em construir uma (ir)realidade, com o exemplo recente da fotografia gerada por inteligência artificial ser premiada num concurso. “Eu acredito que se os jornais se mantiverem fiéis aquilo que são as suas bases de fundação, ao jornalismo, ao quarto poder, por muitos solavancos que aconteçam, é ali que as pessoas vão voltar”, disse João Vieira Pereira, dando como exemplo o aumento de venda em banca do Expresso durante a pandemia.