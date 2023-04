Fotógrafo alemão recusa prémio depois de admitir que concorreu com imagem gerada por inteligência artificial

Boris Eldagsen diz que se inscreveu “como um macaco atrevido” no concurso Sony World Photography Awards para descobrir se as competições do género estão preparadas para discriminar imagens criadas através de inteligência artificial. “Não estão”, concluiu. O artista, que estudou Fotografia e Artes Visuais na Art Academy of Mainz, e Arte Conceptual na Academy of Fine Arts, em Praga, recusa agora receber o prémio na categoria de Criatividade pela sua fotografia que mostrava duas mulheres de gerações diferentes, a preto e branco, noticia o jornal “The Guardian” .

Um representante da Organização Mundial da Fotografia confirmou que Boris Eldagsen tinha assumido a “cocriação” da imagem - para a qual a inteligência artificial também contribuiu - antes mesmo de ser anunciado o vencedor: “Explicou-nos como, após duas décadas de fotografia, o seu foco artístico se alterou, de forma a explorar as possibilidades criativas da inteligência artificial e enfatizou que a imagem depende fortemente da riqueza de conhecimento fotográfico”. O porta-voz da organização justificou ainda que a categoria de Criatividade acolhe “várias abordagens experimentais para a criação de imagens, desde cianótipos e radiografias até utilização de tecnologia de ponta”. Foi assim que, após trocar correspondência com Boris Eldagsen, o júri sentiu que a inscrição preenchia os critérios para aquela categoria.

A organização preparava-se para abrir a discussão sobre o tema, com uma sessão de perguntas e respostas motivada pela vitória do fotógrafo alemão recorrendo a inteligência artificial. As atividades foram, no entanto, suspensas, após a recusa do artista. A Organização Mundial da Fotografia fez questão de vincar que, “embora as criações com inteligência artificial sejam relevantes em contextos artísticos, os prémios sempre foram, e continuarão a ser, uma forma de defender a excelência e a habilidade dos fotógrafos e artistas”.