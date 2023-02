Foi assim em Lisboa. Agora é a vez de Santarém mostrar as grandes notícias de Portugal e do mundo nos últimos 50 anos (veja o vídeo)

A Exposição dos 50 anos do Expresso teve a sua estreia na Praça do Rossio, em Lisboa, mas segue agora para Santarém, onde será inaugurada esta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, no Jardim da Liberdade. A exposição segue depois para as restantes 17 capitais de distrito, estando também presente duas semanas em cada uma. No dia em que a exposição chegar a cada cidade, será inaugurado também o banco do Expresso na mesma capital de distrito. Uma oferta do Expresso, que pretende ser um local de encontro e de incentivo à leitura. O banco tem como medida três metros de comprimento, com a lotação de seis lugares, decorados com primeiras páginas emblemáticas deste jornal. Foi desenhado e produzido pela Antarte e terá wi-fi da rede MEO, para que possa ler tranquilamente as noticias do dia no seu telemóvel.

O itinerário tem o seguinte calendário: