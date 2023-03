Carlos do Carmo: a renovação do fado (um dos 50 nomes que marcam a história dos últimos 50 anos)

Foto Luís Barra

Fui um renovador do fado, ajudando o género a libertar-se, no pós-25 de Abril, da associação à ditadura. Fez várias digressões no estrangeiro e recebeu um Grammy latino de carreira, em 2014. O perfil de Carlos do Carmo é um dos 50 escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso, a que juntamos 50 que poderão marcar o futuro do país

