Um piano afinado pelo respeito: Maria João Pires é um dos 50 nomes escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso

Não faltaram grandes pianistas no Portugal do século passado: Helena Sá e Costa (1913-2006), que, tendo estudado com Vianna da Motta, ensinou sucessivas gerações, de Pedro Burmester a Adriano Jordão ou António Pinho Vargas; Olga Prats (1938-2021), que interpretou obras de Lopes-Graça e acompanhou ao piano o coro da Academia dos Amadores de Música, das poucas vezes em que este pôde apresentar publicamente as “Canções Heroicas”; ou Nela Maissa (1914-2014), vinda para Portugal em 1939, para escapar às perseguições mussolinianas (era casada desde 1936 com um judeu português), e a quem se devem interpretações pioneiras de obras de Armando José Fernandes ou Olivier Messiaen. Mas, se fosse preciso fazer uma escolha salomónica e referir apenas uma pianista portuguesa, dificilmente a escolha não recairia em Maria João Pires.