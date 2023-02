<span style="color:#e4bb81">António Variações</span> <br>Uma faísca fora do seu tempo

Foto Rui Cunha

Nasceu em Amares, no Minho, em 1944. Juntava a alegria dos arraiais da sua terra ao cosmopolitismo das noites de Nova Iorque, Londres ou Amesterdão, que conheceu. Em 1981 vai ao popular programa de Júlio Isidro, “O Passeio dos Alegres”, e conhece finalmente o sucesso comercial, que seria porém efémero. Morreu em 1984 de uma pneumonia, resultado do enfraquecimento do seu sistema imunitário devido à sida, doença então praticamente desconhecida e sobre a qual circulavam os mais variados mitos. António Variações é um dos 50 escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso, a que juntamos 50 que poderão marcar o futuro do país

