Descobriu o gosto pela política aos oito anos quando o coliseu da Playmobil que tinha em casa foi transformado em parlamento e os bonecos em ministros. Um gosto que nunca se apagou. Aos 14 esteve perto de se filiar na JSD de Cascais e aos 18 lançou o primeiro blogue, “No Fim Ganham os Porcos”. Esteve com Luís Newton na Junta de Freguesia da Estrela, ao lado de Moedas na vitoriosa corrida à Câmara de Lisboa, mas também com Jorge Moreira da Silva na falhada tentativa de chegar à liderança do PSD. Garante que Moedas e Moreira da Silva contam com a sua ajuda “para o que precisarem”, mas João Maria Jonet quer mais. “Gostava de mudar alguma coisa e gostava de estar à frente. Nas pessoas da minha idade, vejo gente para estar ao lado, mas não atrás.” Jonet é assim, dispara sem o filtro que a juventude não oferece, mas também ciente da proteção que a mesma lhe confere. “Tenho 24 anos, daqui a 30 anos alguém me vai desqualificar pelo que digo agora?”, diz ao Expresso.

