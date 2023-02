Basta associar-lhe os nomes de Fernando Mamede, Carlos Lopes, irmãos Castro, Obikwelu ou Naide Gomes para se ter uma ideia do peso de Moniz Pereira no atletismo português, muito em especial no fundo e no meio fundo, sem esquecer a velocidade. Uma ligação que durou meio século, tendo preparado atletas para 12 Jogos Olímpicos, entre 1948 e 2012, com a curiosidade de se ter estreado e despedido nestas funções em Londres. Saldo de tudo isto: uma medalha olímpica de ouro (Carlos Lopes, Maratona de 1984, Los Angeles) e outra de prata (Francis Obikwelu, 100 m, Atenas 2004). Além de numerosas vitórias e recordes, tanto europeus como mundiais, o mais significativo dos quais terá sido o de Fernando Mamede nos 10.000 m de Estocolmo, um recorde mundial que só seria batido cinco anos depois.

