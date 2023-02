No Bairro dos Alfinetes, em Marvila, zona oriental de Lisboa, há um jovem que tenta consertar a janela do seu rés do chão, agora escancarada. “Não sei o que aconteceu, cheguei aqui e estava assim”, sem vidro. Em frente vê-se uma pequena comitiva informal de moradores e responsáveis associativos, que se tinha formado minutos antes, liderada por Carlos Moedas. “Vou já mandar uma mensagem ao Fernando” [Angleu, presidente da Gebalis, empresa que gere os bairros municipais], diz o presidente da Câmara de Lisboa, enquanto tira o telemóvel do bolso, fotografa a janela e desliza os dedos pelo WhatsApp.

