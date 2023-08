Linha dos zero graus atinge altitude recorde na Suíça

A isoterma de zero graus – a altitude a que a temperatura desce além deste número – atingiu um novo máximo na noite de domingo para segunda-feira: 5.298 metros. O valor foi registado por um balão meteorológico que voou de Payerne, na Suíça, e constitui um recorde desde o início das medições, em 1954, segundo o MétéoSuisse, serviço de meteorologia suíço.

Os balões são lançados duas vezes por dia e, à medida que sobem, medem os perfis de temperatura, humidade e vento. O anterior máximo da isoterma de zero graus datava apenas de julho do ano passado: 5.184 metros. Em média, entre 1991 e 2020, o valor foi de 2.570 metros, com variações de 1.000 a 2.000 metros no inverno e 3.000 a 4.000 no verão.