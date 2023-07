Grécia vive onda de calor sem precedentes, com dezenas de incêndios ativos

Com as altas temperaturas a não darem tréguas, várias regiões da Grécia estão a ser assoladas por dezenas de incêndios que já obrigaram à evacuação de algumas localidades e praias, como aconteceu este sábado na ilha de Rodes.

De acordo com a Reuters, navios da guarda costeira e mais de 20 embarcações privadas ajudaram a retirar cerca de mil pessoas das praias nas regiões de Kiotari e Lardos, na parte sueste da ilha.

O combate às chamas, que deflagraram numa área montanhosa na terça-feira e que foram descendo Kiotari, já danificaram três hotéis desta vila balear, noticia ainda a Reuters. O incêndio que está a ser combatido com a ajuda de aviões e bombeiros enviados pela Eslováquia está a ser dificultado igualmente pelos ventos fortes que se fazem sentir e pelas altas temperaturas que não amainam.

A Grécia é um dos países que está a ser atingido pela onda de calor que afeta várias zonas da Europa, esperando-se que os termómetros atinjam este domingo os 45ºC e que as temperaturas continuem muito altas até ao final do mês. As pessoas estão a ser aconselhadas a ficar em casa e alguns dos locais mais turísticos, como a Acrópole, em Atenas, serão encerrados durante as horas de maior calor nos próximos dois dias, escreve a BCC.

Recordes atrás de recordes

É previsível que vários recordes sejam batidos neste mês de julho e um deles deverá ser a onda de calor mais prolongada de sempre. Segundo o diretor do Observatório Nacional de Atenas, citado pela imprensa internacional, a atual onde de calor deve prolongar-se durante “16 a 17 dias, o que nunca aconteceu no país”.

Aliás, não é só aí que se batem recordes, com vários países da Europa, como Itália e Espanha, a costa oeste dos Estados Unidos – em Phoenix, capital do Arizona, as temperaturas não baixaram dos 32ºC durante 70 dias, lembra o jornal “The Guardian” - e o Norte de África a sentirem os efeitos conjugados das alterações climáticas e do regresso do El Niño, o fenómeno climático que provoca altas temperaturas e ciclones tropicais.

O mês passado já foi considerado o mais quente junho desde que há registos e o de julho arrisca-se a ser o mais quente de sempre na Terra nas últimas “centenas, se não milhares de anos”, declarou na semana passada Gavin Schmidt, diretor do Instituto de Estudos Espaciais da NASA.