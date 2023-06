Canadá tem mais de 400 fogos ativos e enfrenta uma das suas piores épocas de incêndio

Mais de 400 incêndios estavam ativos esta segunda-feira no Canadá, de acordo com as autoridades canadianas, que alertaram que as alterações climáticas farão com que esta seja uma das piores épocas já registadas.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, classificou a situação vivida pelo país como "aterrorizante", durante uma conferência de imprensa onde compareceu juntamente com seis ministros, para sublinhar a gravidade do problema.

Segundo dados fornecidos pelo Governo do Canadá, o país regista um número invulgar de incêndios para esta época, que provocaram a retirada de 26.206 pessoas das suas habitações, noticiou a agência Efe.

Até ao momento, em 2023, registaram-se 2.214 incêndios florestais, que consumiram mais de três milhões de hectares de floresta, quando a média da última década foi de 1.624 incêndios e 254.429 hectares consumidos, segundo o Ministério dos Recursos Naturais.

"As nossas previsões indicam que todo este verão pode ser uma temporada de incêndios particularmente severa", alertou Trudeau, durante a conferência de imprensa em Otava.

O chefe do governo canadiano procurou tranquilizar a população e afirmou que o seu executivo tem "planos de contingência" caso a situação se agrave, que incluem o recurso à ajuda internacional.

Uma das províncias mais afetadas pelos incêndios no momento é o Quebec, onde há mais de 160 incêndios ativos, a maioria fora de controlo.

A magnitude dos incêndios na província francófona está a fazer com que a qualidade do ar em toda a província seja mínima, devido ao fumo dos incêndios.

O primeiro-ministro do Quebec, François Legault, recomendou esta segunda-feira aos habitantes da província que fechassem as janelas e evitassem realizar atividades físicas ao ar livre, principalmente as pessoas que sofrem de problemas respiratórios.

Legault anunciou que o Quebec espera a chegada de 200 bombeiros especializados no combate a incêndios florestais da França e dos Estados Unidos e que está em negociações com outros países, como Costa Rica e Chile, para enviar mais pessoal, se necessário.

No oeste do Canadá, nas províncias de British Columbia e Alberta, embora a situação tenha melhorado nas últimas horas graças às condições climatéricas, os incêndios florestais também estão a causar problemas na qualidade do ar em algumas áreas.

Em Alberta, os incêndios já consumiram mais de um milhão de hectares de floresta.

Na costa atlântica canadiana, na Nova Escócia, os bombeiros conseguiram controlar as chamas que ameaçavam a cidade de Halifax, a mais importante da província.