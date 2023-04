Conheça os lugares com mais risco de ondas de calor extremas: o Afeganistão lidera a lista, mas a Europa preocupa cientistas

Com a previsão das ondas de calor poderem vir a triplicar em todo o mundo nas próximas décadas, conseguimos agora, mais do que nunca, ver as consequências desta crise climática. Vários cientistas analisaram dados da temperatura média, tal como modelos climáticos que abrangem em média os próximos 60 anos, usando-os quer para calcular a possibilidade de se verificarem fenómenos de calor intenso, como para prever os sítios onde estes podem ocorrer.

Na sequência destas previsões, Afeganistão, Nova Guiné e a América Central – incluindo Guatemala, Honduras e Nicarágua - surgiram como os principais alvos das ondas de calor intensas. Estas regiões são especialmente vulneráveis devido ao constante crescimento da sua população e ao acesso limitado a serviços de saúde e de energia, fatores que, por si só, vão afetar a sua capacidade de resistência ao calor e às temperaturas extremas, segundo um estudo publicado na Nature Communications. Dan Mitchell, co-autor do estudo e professor de ciências atmosféricas na Universidade de Bristol, disse à CNN que “há provas que estas regiões podem vir a enfrentar uma grande onda de calor e não estarão preparadas para isso”.

NurPhoto

A situação mais grave poderá ocorrer no Afeganistão, disse o professor, não só devido a um elevado risco de calor nunca antes visto, como pelas grandes dificuldades económicas e sociais que atingem o país. Aliando a isto o constante crescimento populacional e a falta de recursos, o Afeganistão será, sem dúvida, um dos países mais afetados pelas alterações climáticas extremas. “Quando as ondas de calor extremas finalmente chegarem, instantaneamente haverá muitos problemas”, afirmou Dan Mitchell. E serão múltiplas as consequências destas ondas de calor. A qualidade do ar vai piorar, também a seca irá agravar-se, o calor intenso conduzirá a um aumento do risco de incêndios florestais, e de danos em infraestruturas como pontes, entre outras. Os seres humanos também estão em risco, o calor terá um grande impacto na saúde. As temperaturas extremas podem provocar insolação, dores de cabeça e tonturas, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças americano. O aumento súbito da temperatura corporal pode deixar sequelas que podem ser permanentes, ou mesmo ter consequências fatais.

Várias regiões do globo já começaram a ser fustigadas pelo aumento das temperaturas este ano. Na Argentina, foi registado um aumento de cerca de 18 graus acima do normal, tal como na Ásia e na Europa.

“As ondas de calor e outros eventos climáticos vão tornar-se cada vez mais intensos à medida que o mundo continua a queimar combustíveis fosseis”, diz Friederike Otto, cientista climático da Instituição Grantham, que não esteve envolvido no estudo. E não há no mundo nenhum lugar seguro, refere a publicação científica. Entre 1959 e 2021, cerca de 30% das regiões avaliadas registaram ondas de calor fora do normal. Isto inclui o incêndio ocorrido no Canadá em 2021, onde se registaram temperaturas extremas, que mataram centenas de pessoas. O mesmo se verificou em várias regiões da Europa, que de acordo com o estudo, também enfrenta um alto risco.

YASIN AKGUL