Sem tara retornável, copos reutilizáveis vendidos nos festivais tornam-se “iguais aos outros copos descartáveis”

Os copos de plástico reutilizáveis vendidos nos festivais de verão estão a tornar-se descartáveis. Se antes tinham uma caução de um euro que era reembolsada ao consumidor quando o copo era devolvido, agora são comercializados como brindes e recordações dos eventos. “Na prática estão a vender os copos”, o que leva a uma “produção excessiva de resíduos”, denuncia a ambientalista Conceição Lopes, da equipa de Resíduos da Quercus.

De norte a sul, do Primavera Sound ao NOS Alive, os principais festivais de música do país já desistiram das taras retornáveis. A maioria aceita que os festivaleiros tragam copos de edições anteriores ou mesmo de outros eventos, no entanto, não permitem a devolução e reembolso dos que são comprados, como seria suposto. Reaver o dinheiro da tara era um dos principais incentivos à reutilização. Caso contrário, tornam-se “iguais aos outros copos descartáveis”, continua Conceição Lopes.