“Há espécies que podem ser completamente liquidadas antes de nós percebermos que elas existem”, alerta biólogo marinho Nathan Robinson

O diagnóstico é claro. “A situação dos oceanos está a piorar”, afirma o biólogo marinho Nathan Robinson. “Estamos continuamente a extrair mais recursos, a pesca não desacelerou e a poluição de plástico continua a piorar.” A isto somam-se outros problemas associados, como a destruição dos fundos oceânicos pela pesca de arrasto e, acima de tudo, as alterações climáticas, que trazem consigo complicações como a acidificação da água do mar.

O reputado “comunicador de ciência” é conhecido pela sua investigação ligada a questões ecológicas e pelo seu papel ativo online, onde partilha vídeos que visam consciencializar o grande público para a importância da conservação marinha. É o caso do vídeo viral filmado em 2015 na Costa Rica, em que remove uma palhinha de um nariz de uma tartaruga. Mais recentemente, tornou-se no autor do segundo vídeo alguma vez registado de uma lula gigante viva, o animal que inspirou o mito do Kraken.