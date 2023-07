Roupa e sapatos estragados? França vai reembolsar quem remendar em vez de comprar

Todos os anos, são vendidos 10,5 quilos de roupa, calçado e têxteis para a casa por pessoa em França. Ao mesmo tempo, 700 mil toneladas acabam no lixo. Para combater o desperdício têxtil, o governo francês anunciou um novo programa que vai dar incentivos financeiros a quem optar por remendar roupa e sapatos.

A medida foi anunciada esta quarta-feira pela secretária de Estado para a Ecologia, Bérangère Couillard. Segundo cita o “The Guardian”, a partir de outubro os franceses vão poder reclamar entre seis e 25 euros como “bónus de reparações”. Os pagamentos vão ser financiados nos próximos cinco anos a partir de um fundo governamental de 154 milhões de euros.

“O objetivo é apoiar aqueles que fazem reparações”, acrescentou a secretária de Estado, que convidou as lojas e oficinas que trabalham na área a juntarem-se ao projeto. A iniciativa vai ser gerida pela Refashion, que se apresenta como uma “eco-organização” com a “missão de acelerar a transformação do setor têxtil para garantir o estabelecimento de uma economia 100% circular".

Em 2020, França aprovou uma lei que visa a redução do desperdício de artigos domésticos e a preservação dos recursos naturais, em resposta à crise climática. O plano de seis anos ambiciona tornar mais sustentáveis os meios de produção e hábitos de consumo franceses. Como parte da iniciativa, os edifícios públicos foram obrigados a instalar fontes de água e os restaurantes com mais de 20 lugares de ocupação (incluindo as cadeias de fast food) foram proibidos de usar pratos, talheres e copos descartáveis.