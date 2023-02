Edifícios são responsáveis por 40% das emissões de gases com efeito de estufa: eis a longa pegada de um imóvel

Construção, manutenção, funcionamento e demolição: as diferentes etapas da vida de um edifício são responsáveis por quase 40% das emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE). E, ao ritmo atual, a pegada de carbono dos imóveis deverá continuar a aumentar. Até 2050, terão de ser adicionadas 13 mil casas todos os dias só para acompanhar o crescimento da população mundial — segundo as Nações Unidas, haverá mais 2,5 mil milhões de pessoas a viver em cidades nas próximas três décadas.

