Bruxelas aperta regras do ESG, com novas taxonomias e ratings. Presidente da bolsa explica as mudanças

As contas feitas em Bruxelas por Ursula von der Leyen mostram que a União Europeia vai precisar de mais 700 mil milhões de euros adicionais, por ano, para conseguir atingir os objetivos do Green Deal, sendo que a fatia de leão desse investimento terá de vir do setor privado. Para conseguir esse investimento, a Comissão Europeia tem avançado, desde 2018, com várias diretivas e enquadramentos regulatórios sobre Finanças Sustentáveis para ajudar à captação de fundos privados que financiem a transição energética e ajudem a cumprir o Acordo de Paris e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).



Aos novos regulamentos e diretivas de reporte de informação não financeira, a Comissão Europeia vem juntar agora uma série de novas regras sobre taxonomia, sobre “transição financeira” e ainda sobre os ratings ESG que vão passar a ser mais transparentes. Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisbon, recebeu o Expresso SER na sede da bolsa de Lisboa onde explicou, uma a uma, as novas propostas e os impactos que vão ter na vida das empresas.



“O objetivo é harmonizar, ou seja, aquilo que é ‘verde’ para quem investe tem de ser ‘verde’ para quem está a vender uma obrigação ou uma ação”, explica Isabel Ucha. A entidade que gere a Bolsa de Valores elogia as alterações propostas pela Comissão Europeia, mas mostra-se muito crítica em relação à quantidade e à complexidade das novas regras europeias. “O que se pretende é que as empresas transitem para uma utilização de recursos sustentáveis, para a redução de carbono, o objetivo não é produzir um relatório de 500 páginas que depois ninguém vai ler e ninguém percebe. As empresas não conseguem acompanhar esta avalanche regulatória”, desabafa a presidente da Bolsa. Pode ler aqui a segunda parte desta conversa com Isabel Ucha.



A Comissão Europeia acaba de publicar um novo pacote sobre Finanças Sustentáveis. Que pacote é este?

Isto é um pacote da Comissão Europeia (CE) que vem na sequência de uma temática mais abrangente, da promoção das Finanças Sustentáveis, cuja primeira versão foi lançada em 2018. A ideia é que mais capital seja canalizado através do mercado de capitais para promover os objetivos de sustentabilidade, leia-se os ODS das Nações Unidas e o Acordo de Paris. A CE desde 2018 tem vindo a emitir vários instrumentos de enquadramento, uns de natureza regulatória, impositivos, e outros de natureza recomendatória, de adoção voluntária. São pacotes que são consensualizados entre a CE, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu e, portanto, há aqui uma grande dose de influência política. Aliás, a perceção que existe é a de que este tema das Finanças Sustentáveis tem sido muito mais empurrado politicamente do que propriamente um tema que tenha nascido do ecossistema financeiro, sendo que o ecossistema financeiro tem participado ativamente.



Os políticos estão a empurrar no bom sentido?

Sim, empurrar no bom sentido, ou seja, os políticos a empurrarem claramente o mundo financeiro, através deste enquadramento regulatório na Europa, a ser mais ativo nesta temática, para se conseguir atingir os objetivos mais rapidamente.



A abordagem que está a ser aqui seguida é muito focada na transparência. O tema das Finanças Sustentáveis não implica nenhuma obrigação para as empresas serem mais sustentáveis, isso é tratado noutros quadros, não no tema das Finanças Sustentáveis. O que faz é promover a transparência, a harmonização de regras, de conceitos, a standardização para que os investidores e as empresas comuniquem melhor, tenham melhor informação e com isso façam melhores investimentos.



E este pacote também vem ajudar a evitar publicidade enganosa por parte das empresas.

Sim, evitar informação pouco clara, informação enganosa, greenwashing, socialwashing ou ESG Washing. É isso que está em causa, ter standards idênticos para todos, de modo a que um investidor, quando faz investimento num produto, num fundo, numa ação ou numa obrigação "verde", saiba exatamente o impacto e saiba comparar os produtos. O pano de fundo destas medidas é este, da comparabilidade de empresas.



O objetivo foi focar mais no tema da Transição Financeira, ou seja, como é que as finanças podem apoiar a transição. Há uma perceção clara de onde é que nós queremos chegar: queremos chegar a uma economia de carbono zero, onde tudo é reciclado, onde a utilização dos recursos é sustentável, onde protegemos a água e os recursos marinhos, mas o grande desafio é como é que lá chegamos. Este é que foi o objetivo da CE, foi o de dar orientações no que respeita à parte financeira e aos mercados, de como é que se pode apoiar essa transição.



Porque é que este pacote surge agora?

Porque começaram a surgir algumas dificuldades com este processo das Finanças Sustentáveis. Por um lado, porque nem todas as empresas partem do mesmo ponto de partida, e com isso evitar algumas estratégias de exclusão mais radicais. Como aqueles fundos de investimento ou aqueles investidores que dizem: "eu agora não invisto nestas empresas porque elas são castanhas, ou porque não estão alinhadas com a taxonomia, ou porque não são suficientemente verdes”. E com isso está-se a dificultar o processo de transição dessas empresas. O importante é apoiar todas as empresas, as que estão mais e menos avançadas na transição.

“O objetivo é harmonizar, ou seja, aquilo que é ‘verde’ para quem investe tem de ser ‘verde’ para quem está a vender uma obrigação ou uma ação.”

Há pessoas que continuam a achar estranho fundos ESG investirem em ações de empresas como a Galp ou outras petrolíferas.

Exatamente. Um dos documentos que fazem parte deste pacote, pegando no exemplo da Galp, é um documento sobre como financiar a transição, o “Transition Finance”. Este pacote define o conceito da "transição", o conceito de "plano de transição" e o conceito de "financiar a transição", para as empresas e para os investidores. Esta parte explica precisamente isto: uma empresa que tenha os seus objetivos alinhados com os objetivos baseados na ciência, que tenha um plano claro de atividades e investimentos para atingir esse objetivo e que depois reporte estes desafios, é uma empresa que poderá mais facilmente ter acesso a este financiamento à transição. Mesmo que seja uma empresa no setor do “oil & gas”, como é o caso da Galp, ou uma empresa do setor dos cimentos ou construção.



Estamos a falar de financiamento através da banca ou através da bolsa?

Estamos a falar de todas as formas de financiamento, porque quer através do mercado de capitais, quer através do financiamento bancário há um claro movimento no sentido de os investidores serem cada vez mais exigentes, seja os bancos, seja os compradores de obrigações ou de ações. Estes fornecedores de capitais estão a ser eles próprios pressionados em perceber como é que as empresas estão as fazer esta transição.



Este documento vai entroncar com outras peças legislativas, como a Diretiva de Reporte de Sustentabilidade (em inglês, Diretiva CSRD) que vai entrar em vigor a partir do próximo ano, e as empresas vão ter de reportar mais informação sobre estas temáticas. Há duas grandes peças relativas à transparência de reporte: por um lado esta CSRD que se aplica às empresas e, por outro lado, a Diretiva de Investimento Sustentável (em inglês, SFDR) que se aplica aos investidores e às empresas financeiras. Com este novo pacote, a Comissão Europeia está a abranger todo o espectro, quer aqueles que financiam, quer aqueles que são financiados. O objetivo é harmonizar, ou seja, aquilo que é “verde” para quem investe tem de ser “verde” para quem está a vender uma obrigação ou uma ação.