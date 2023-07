“As empresas não conseguem acompanhar esta avalanche regulatória da sustentabilidade”

Foi no passado dia 13 de junho que a Comissão Europeia publicou um novo pacote de propostas para alterar as regras das Finanças Sustentáveis na União Europeia. Desde 2018 que a entidade liderada por Ursula von der Leyen tem vindo a publicar várias diretivas e regulamentos neste sentido e agora voltou a apresentar um novo pacote de regras que ainda terá de passar pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu. Bruxelas completa a taxonomia que estava em falta no pilar ambiental, define novos conceitos e regras sobre “transição financeira” e “financiamento para a transição”, e ainda sugere uma série de alterações à forma como as empresas de rating ESG produzem e comunicam as notações não financeiras.



Aqui, nesta primeira parte da entrevista, Isabel Ucha explica, uma a uma, todas as alterações e os impactos que vão ter na vida das empresas. Nesta segunda parte da entrevista, a presidente da Euronext Lisbon fala sobre as dificuldades que muitas empresas estão a sentir, e que vão sentir ainda mais em 2024, para cumprir uma “esta avalanche” de novas regras, “muito extensa, muito complexa e muito exigente do ponto de vista do compliance e da capacidade de digestão das empresas”.



A presidente da Euronext Lisbon pede bom senso às autoridades europeias e alerta que um dos perigos do excesso de legislação sobre a sustentabilidade é a excessiva concentração de empresas para ajudar a diluir os custos de contexto: “Há um incentivo claro à consolidação, o que não é necessariamente mau nalguns setores, mas vai ser negativo noutros setores onde vão desaparecer empresas que fazem efetivamente falta”.



Isabel Ucha reconhece que parte das novas medidas propostas pela Comissão Europeia vai facilitar a vida à gestora da bolsa que ganha novas ferramentas para lançar novos índices no mercado. E para quando um PSI ESG? A presidente da Bolsa de Valores não se compromete com datas, mas deixa um recado: “Para uma empresa portuguesa com alguma dimensão estar no Euronext 100 Paris Align, ou estar no Low Carbon 100, ou estar no Eurostoxx 600 ESG, porventura é muito mais importante do que estar num PSI ESG que é muito local, que vai ser sempre um índice local”.



As novas regras europeias sobre Finanças Sustentáveis vão aplicar-se sobretudo às cotadas?

Não, a diretiva de Reporte de Sustentabilidade aplica-se a todas as grandes empresas, todas as que não são PME, mais as PME cotadas, embora com alguma dilatação no tempo. E depois como todas as grandes empresas têm empresas mais pequenas nas suas cadeias de fornecimento, isto potencialmente tem um impacto muito significativo na economia. O tecido económico é constituído por muitas PME e temos de ter muito cuidado com o impacto que estas coisas vão ter. A Europa exporta para muitas regiões do mundo e nessas regiões não existe este tipo de abordagem. A Europa é o espaço mundial onde o enquadramento regulatório da sustentabilidade está mais avançado, é mais abrangente.



Mais do que os EUA?

Sim, completamente. Os EUA têm uma abordagem menos regulatória e apostam mais na vertente de apoiar o investimento na transição sustentável.



E alguns Republicanos nem podem ver o ESG à frente.

Sim, há alguns setores políticos que são mais avessos à regulação, sobretudo em algumas regiões específicas dos EUA. Acho que o fenómeno é muito localizado nas regiões onde, por exemplo, há mais empresas ligadas às indústrias pesadas ou às energias fósseis. São estes estados que têm sido mais vocais nestes temas, não os EUA como um todo. A linguagem dos EUA tem sido muito mais a de incentivar as tecnologias verdes, porque a perceção que existe no mundo empresarial é que estes temas de sustentabilidade, sobretudo da sustentabilidade ambiental, só se vão resolver verdadeiramente quando novas tecnologias nos permitirem ir fazendo a transição com menos custo.



Uma das críticas que se faz à Europa é a de estar a apostar muito na regulação e pouco no incentivo ao desenvolvimento dessas tecnologias.

Sim, os EUA estão a apostar muito mais na procura dessas soluções e no incentivo aos ecossistemas tecnológicos para desenvolver mais soluções. Não significa que na Europa não se esteja a fazer a mesma coisa. Nós na Euronext temos muitas empresas que se estão a cotar ligadas ao hidrogénio verde e azul, às energias eólicas offshores no norte da Europa, ao solar, à biomassa, enfim, temos um sem número de tecnológicas extraordinárias. E mesmo as mais tradicionais, das energias fósseis, estão a transformar-se e a fazer enormes investimentos em energias alternativas renováveis. Agora, na Europa o enfoque é maior neste tema da regulação e menos nos incentivos financeiros ou no investimento propriamente dito em tecnologia.

Para a Euronext, um dos vossos negócios é a criação de índices. Todas estas de harmonização vem facilitar-vos imenso a vida.

Como somos uma bolsa pan-europeia, já estamos em 15 países. Só para ter uma referência, nós temos cerca de 2 mil empresas cotadas e a capitalização bolsista dessas empresas é de mais de 6 triliões de euros, que é mais ou menos o dobro da bolsa inglesa, a London Stock Exchange, que é a segunda maior, e três vezes a Bolsa de Frankfurt, que é a terceira bolsa europeia. A Euronext tem um papel que é bastante relevante. E temos assumido esse papel também numa ligação e numa participação nos grupos de trabalho da CE relativamente a este tema das Finanças Sustentáveis. Temos uma equipa dedicada a trabalhar com eles sobre esse tema e damos toda essa informação digerida aos nossos clientes, às nossas cotadas e aos nossos investidores.



Fazemos outra coisa muito importante que é procurar ouvir os principais atores do ecossistema, desde logo as empresas emitentes. Em Portugal temos a Associação de Emitentes com quem temos uma ligação muito forte e frequente nestas coisas, a associação dos fundos de investimento (APFIPP), os próprios reguladores (CMVM, Banco de Portugal e a entidade de Seguros), para termos uma visão de conjunto. Ou seja, o papel da Euronext nesta construção regulatória é importante e ativo: contribuímos para os trabalhos das entidades europeias e procuramos ajudar o nosso ecossistema a digerir e a perceber toda a informação nova.



Isto tudo tem um grande impacto na vossa atividade.

Certamente. Estas normas que a Comissão vai divulgando impacta desde logo na produção de índices. Quanto mais standardizadas forem estas normas, mais facilita a produção de índices porque podemos sempre invocar perante os investidores que aqueles índices que produzidos estão alinhados com aquela metodologia europeia, que foi testada, foi avaliada, sujeita a consulta. Nós já temos índices de transição, já temos índices alinhados com o Acordo de Paris, os Paris Aligned Benchmark. Eu diria que credibiliza e facilita a produção de índices e facilita a utilização desses índices junto dos gestores de fundos e isso também os credibiliza junto dos seus investidores.



Temos outro impacto positivo que é ter mais investimentos alinhados com a taxonomia, porque agora a taxonomia já abrange as seis áreas. Quando vamos, por exemplo, produzir um índice sobre investimento no setor da água, já temos taxonomia sobre água. Os índices “science-based aligned” também têm este tema da transição. E temos os Transition Index. Isto permite a quem faz este serviço ter as metodologias alinhadas e clarificadas e, de alguma maneira, credibilizadas.



Já que estamos a falar de índices, para quando o nosso PSI ESG?

É um tema para o qual estamos a olhar. A Euronext tem como objetivo disponibilizar benchmarks ESG em todos os seus mercados e estamos a avaliar essa possibilidade para o mercado português. Está a decorrer uma consulta neste momento, quer de potenciais gestores de carteiras que possam ter interesse em usar essa versão ESG, quer junto das próprias entidades emitentes. Não tenho neste momento uma ideia formada sobre o tema.



O que posso dizer é que as empresas cotadas em Portugal têm e seguem com muito interesse os índices benchmarks europeus e internacionais que já existem. Para uma empresa portuguesa com alguma dimensão estar no Euronext 100 Paris Align, ou estar no Low Carbon 100, ou estar no Eurostoxx 600 ESG, porventura é muito mais importante do que estar num PSI ESG que é muito local, que vai ser sempre um índice local. O foco das empresas é estarem nesses índices que têm uma abrangência geográfica e sectorial maior e mais diversificada porque esses cobrem a maior parte dos investidores ESG e os investidores em geral. Dito isto, não queremos deixar ninguém de fora, portanto se houver investidores, bancos, asset managers que tenham interesse específico em ter um PSI ESG nós vamos fazer o esforço para o produzir, é esse o nosso compromisso. Mas estamos em processo de avaliação, não vamos produzir algo que não interesse ou que seja de tal maneira...



Pequeno?

Pequeno, enfim. O índice PSI é o que é, reflete a realidade das empresas que temos. Portanto, um índice PSI ESG, a existir, refletirá uma realidade semelhante em termos de dimensão. Agora em termos de critérios para a seleção das empresas poderá ser algo que poderá ser bastante mais complexo, e só faz sentido fazer se houver um interesse efetivo.