Temos 5,3 mil milhões de telemóveis em casa sem uso. “Isso impede que sejam reutilizados ou reciclados”

São 12 as operadoras de telecomunicações a nível mundial que se juntaram num pacto dinamizado pela Tele2 e pela Orange e que visa comprometer as empresas do setor a aumentar a retoma dos telemóveis velhos com o objetivo de os recolocar no mercado ou de os reciclar, aproveitando as suas componentes e minerais.



A NOS juntou-se a este grupo do qual também fazem parte a BT Group, Globe Telecom, GO Malta, Iliad, KDDI, Orange, Proximus, Safaricom, Singtel, Tele2 e a espanhola Telefónica.



Ao Expresso SER, a diretora de Relação com Investidores & Sustentabilidade da NOS cita números da WEEE Forum para calcular que “cerca de 5300 milhões de telemóveis, a nível global, estarão neste momento nas casas das pessoas sem serem usados”. As pessoas deixam-nos “nas gavetas por ainda os percecionarem como tendo valor. Este acumular de equipamentos velhos e não usados impede que sejam reutilizados ou que se aproveitam as suas componentes, que podem ser recursos importantes para produzir outros dispositivos”.



Maria João Carrapato refere que, à semelhança do que já acontece na indústria automóvel, é necessário que o mercado de telemóveis e smartphones usados cresça, sendo que também é necessário prolongar a vida útil desses aparelhos, pelo impacto negativo que têm no ambiente. “O tempo de vida útil no utilizador que comprou e usou a primeira vez o smartphone tem aumentado, estando acima de 3 anos. Segundo a estimativa da GSMA, aumentar a vida útil em apenas 1 ano equivale a retirar 4,7 milhões de carros de circulação. Ajuda a perceber a relevância de todas as iniciativas que contribuam para este aumento”.

Que pacto é este?

De acordo com um comunicado da Associação Mundial de Operadores Móveis (GSMA, na sigla inglesa), neste pacto, as operadoras signatárias comprometem-se com duas coisas:



1) Por um lado, aumentar o nível de retoma dos equipamentos que já não são usados pelos clientes. “Até 2030, o número de aparelhos móveis recolhidos através de esquemas de retoma deve representar pelo menos 20% do total do número de novos telemóveis distribuídos diretamente aos clientes”.



2) Estas 12 operadoras também se comprometem a recolher os aparelhos não usados para evitar que possam ir parar aos aterros ou às incineradoras. “Até 2030, 100% dos telemóveis usados recolhidos pelas operadoras através de esquemas de retoma devem ser reparados, reutilizados ou transferidos para organizações que fazem a sua reciclagem controlada”.



O objetivo destas operadoras é reduzir o e-waste e tentar dar uma segunda vida a estes aparelhos de telecomunicações. Os números citados pela GSMA mostram que um telemóvel reparado e reutilizado tem um impacto climático 87% menor do que um telemóvel novo. E a GSMA estima que se os mais de 5 mil milhões de telemóveis que estão esquecidos nas gavetas forem recuperados podem gerar 8 mil milhões de dólares através do ouro, paládio, prata, cobre e outros elementos raros que serão recuperados e recolocados no mercado. O cobalto recuperado seria suficiente para produzir 10 milhões de baterias para carros elétricos.



As operadoras deste pacto também reconhecem que é necessário fazer um trabalho adicional no sentido de ultrapassar as preocupações de alguns clientes que ainda têm alguma resistência em entregar os telemóveis velhos com medo de haver alguma violação de dados privados.