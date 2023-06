Três escolas de gestão portuguesas no ranking internacional de impacto social e ambiental

O Positive Impact Rating (PIR) é uma classificação que foi desenvolvida pela Positive Impact Rating Association (PIRA), que é uma organização sem fins lucrativos composta por escolas de negócios e outras instituições educacionais. É uma iniciativa que visa avaliar o impacto social e ambiental das escolas de gestão. Na edição deste ano, a quarta deste que existe este indicador, participaram 71 escolas de negócios localizadas em cinco continentes e 25 países, donde vieram um total de 12.836 respostas de alunos que serviram para fazer o ranking . Os estudantes de cada escola são desafiados a responder a um questionário que avalia as escolas em três dimensões ( Energizing , Educating e Engaging ), através de sete impactos a nível da governança, cultura, programas, métodos de aprendizagem, suporte dado aos alunos, o exemplo dado pela instituição e ainda o compromisso público da escola. Portugal fez-se representar este ano por três escolas: o Iscte Business School, o ISEG Lisbon School of Economics & Management, Portugal e a Nova School of Business and Economics, sendo que as três aparecem classificadas no nível 4, o segundo melhor nível numa escala de 1 a 5. Com base nas respostas dos alunos, é construído um índice, o PRI que, numa escala de 0 a 10, atingiu os 7,7 pontos em 2023 em termos de média das 71 escolas avaliadas neste ranking . No nível 4, onde estão as três escolas portuguesas, aparecem todas as escolas com um PRI entre 7,4 e 8,7 pontos, sendo que no nível 5 estão aquelas com melhor impacto social e ambiental, com um PRI de 8,8 a 10. As escolas que estão no nível 4, patamar onde estão o Iscte, o ISEG e a Nova são apelidadas de “escolas transformadoras”, ou seja, escolas de gestão que possuem uma cultura de impacto positivo incorporada na sua cultura, na sua gestão e nos seus programas. Nesta categoria estão outras escolas conhecida a nível internacional, como a ESADE Business School (Espanha) ou a Imperial College Business School (Reino Unido). Veja aqui o ranking completo . A Positive Impact Rating Association explica que não divulga as escolas que ficaram com pior classificação, nos níveis 1 e 2, para evitar publicidade negativa dessas instituições que poderão ainda estar a fazer um esforço e a prepararem-se para dar um salto para os níveis seguintes. Aliás, quase metade (49%) das escolas que participaram neste inquérito dizem que o fizeram com o objetivo de perceber onde é que podem melhorar as práticas sociais e ambientais, 23% das escolas dizem usar o PRI para compreender as expetativas dos seus alunos e 20% refere que usam este ranking sobretudo para comunicar e publicitar os impactos positivos gerados pela instituição de ensino.

ISEG estreia-se e Iscte é um “case study”

O ISEG - Lisbon School of Economics & Management diz que participou pela primeira vez neste inquérito, conseguindo entrar diretamente para o nível 4, dos 5 possíveis, classificando-se como “escola transformadora”.



Num comunicado enviado ao Expresso SER, Winnie Picoto, vice-presidente do ISEG com o pelouro da Sustentabilidade, refere esta posição “reflete o empenho do ISEG em contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Esta contribuição passa obrigatoriamente pela inclusão do tema da sustentabilidade no ensino, na investigação, na gestão diária do campus e na relação com os parceiros e a sociedade. Continuaremos a trabalhar afincadamente para podermos entrar, a breve trecho, no grupo de escolas pioneiras [nível 5] nesta temática”.



O Iscte Business School também está no nível 4 do PRI, juntamente com mais 38 escolas, e na edição deste ano este relatório da Positive Impact Rating Association destaca a escola portuguesa como um dos “case studies” em termos de boas práticas no capítulo de governance. A escola tem vindo a melhorar a sua pontuação nos PRI, ano após ano, e um dos exemplos dados é o da cadeira ‘Ethics, Corporate Responsibility and Sustainability’, onde se transmite aos estudantes os principais conceitos de sustentabilidade. O relatório elogia ainda um projeto dos alunos com impacto na comunidade chamado ‘Fruta à Moda Antiga’, que basicamente é um programa para ajudar a evitar o desperdício alimentar, recolhendo fruta no retalho alimentar que doutra forma iria para o lixo, e as frutas são depois cozinhadas por pessoas idosas que estão em instituições socias e que transformam essa fruta em “comida deliciosa”.



Um dos desafios que o Positive Impact Rating lançou aos alunos neste inquérito é dizer às suas escolas o que devem fazer e não fazer para aumentarem o seu impacto social e ambiental. Das respostas a nível global dadas por cerca de 6 mil alunos, o relatório sistematiza cinco coisas que as escolas devem deixar de fazer e cinco coisas que devem começar a fazer.



O que a minha escola deve parar de fazer?



1. Acabar com o desperdício no campus (plástico, papéis de exame, luzes acesas à noite, ar condicionado muito baixo, garrafas de água e comida não saudável).



2. Parar de ignorar os alunos (“precisamos de apoio e temos energia para mudar as coisas”).



3. Parar de descurar a diversidade e a justiça.



4. Parar o “greenwashing” e parar com as parcerias menos éticas com os negócios (investimento, speakers convidados, visitas de empresas).



5. Parar de sobrecarregar os alunos (“a carga de trabalho e dos processos administrativos são excessivos”).



O que a minha escola deve começar a fazer?



1. Integrar a sustentabilidade nos currículos e torná-la obrigatória.



2. Atacar os problemas práticos.



3. Integrar os “stakeholders” da sociedade e das empresas no processo de aprendizagem.



4. Inovar nos métodos de ensino.



5. Garantir que os professores têm a mente aberta e estão comprometidos com o tópico que ensinam.