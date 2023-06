Universidade de Coimbra é a instituição de ensino superior mais sustentável em Portugal

Pelo quarto ano consecutivo, a Universidade de Coimbra é considerada a instituição de ensino superior mais sustentável em Portugal. No mundo, ocupa a 29ª posição entre 1.591 instituições de ensino. Este ranking da revista Times Higher Education Impact, hierarquiza as escolas de acordo com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas.



A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados-Membros das Nações Unidas em 2015, fixou 17 ODS para que os países e a instituições pudessem ter um guia para um comportamento mais sustentável. Estes são os 17 ODS, que vão da erradicação da pobreza (ODS 1) às parcerias para a implementação dos ODS (ODS 17).



Entre as instituições de ensino superior a nível mundial, e entre os 17 ODS, a Universidade de Coimbra aparece este ano como a 22ª do mundo no ODS 2 (erradicar a fome). Num comunicado enviado ao Expresso SER, a universidade justifica esta classificação com “a existência do menu social (a preços acessíveis) nas cantinas, a promoção de campanhas de combate ao desperdício alimentar, a disponibilização de produtos às Repúblicas a preços reduzidos e com a integração de critérios de sustentabilidade nos cadernos de encargos para aquisição de produtos alimentares para as cantinas”.



Nos ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e 13 (ação climática), a Universidade de Coimbra aparece na 37ª posição no ranking mundial.



No ODS 11 ajudaram “diversas iniciativas como a existência de museus e espaços de exposições, a promoção de eventos culturais e artísticos como a Semana Cultural da Universidade de Coimbra; mas também projetos como o UCicletas (disponibilização de bicicletas), alterações de trânsito na Alta para garantir mais espaço aos peões ou a instalação de sistemas fotovoltaicos”.



No ODS 13, da ação climática, a instituição de ensino justifica a classificação “pelo seu compromisso com a neutralidade carbónica, o cálculo que efetua da pegada ecológica, o programa doutoral Território, Riscos e Políticas Públicas, o protocolo criado com a direção-geral de recursos da defesa nacional ou participação em redes orientadas para a ação climática”.



Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra (na foto em baixo), diz que “esta distinção não é um fim em si mesma”, mas sim “um incentivo para mantermos uma postura responsável e assertiva na resposta aos desafios da sustentabilidade”.