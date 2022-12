Foi descoberto o primeiro ocelote albino e isso é alarmante: a população destes “gatos grandes” estará “muito ameaçada” pela desflorestação

Uma pequena cria de origem felina, com poucas semanas de vida e que pesava apenas 440 gramas, foi descoberta no município de Amalfi, na região colombiana de Antioquia, em novembro de 2021. A fêmea, cega e com o pêlo todo branco, foi resgatada de uma morte quase certa pelas autoridades locais e atualmente vive resguardada no Parque de Conservação de Medellín, onde recebe todos os cuidados necessários.

