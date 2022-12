Carros elétricos compensam face à gasolina e gasóleo. Custam menos 44€ a 599€/mês em Portugal

A LeasePlan publicou esta semana o Car Cost Index, um estudo anual que analisa, à lupa, o custo de ter e de manter um automóvel. A empresa holandesa que opera na área do financiamento e gestão de frotas utiliza uma métrica chamada Custo Total de Propriedade (total cost of ownership) que tem em conta vários indicadores: o custo de ter a propriedade de um carro, o tipo de combustível/energia usado, a depreciação, os impostos, os juros, os seguros e ainda o preço da manutenção. O estudo assume ainda que o automóvel é detido por um período de quatro anos e que faz 30 mil quilómetros/ano.

A primeira grande conclusão do estudo é que o custo médio mensal de utilização de um veículo varia muito na Europa, desde 905 euros por mês na Grécia até aos 1.313 euros na Suíça. E aqui Portugal não sai bem na fotografia, já que aparece em quarto lugar (num universo de 22 países) no ranking dos mais dispendiosos. Ser dono e usar um carro em Portugal custa, em média, 1.160 euros/mês. Mais caro só mesmo na Suíça, na Noruega e nos Países Baixos.

A segunda grande conclusão deste estudo é que os veículos elétricos, em quase todos os segmentos e países europeus, “estão agora ao mesmo preço, ou mais competitivos, do que os automóveis a gasolina ou a diesel, apesar do aumento dos preços dos combustíveis e da eletricidade”. E aqui Portugal já sai bem na fotografia. O custo total de propriedade de um automóvel familiar médio elétrico é 35% mais baixo do que a média das alternativas a combustão e plug-in.

De acordo com este estudo, um carro elétrico familiar médio representa um custo mensal de 898 euros, abaixo do custo da opção híbrido plug-in (1.289 euros), da opção a diesel (1.364 euros) e da opção a gasolina (1.466 euros). Na categoria de familiar médio, a LeasePlan usou como referência automóveis como o VW Passat, o Peugeot 508 e o Opel Insignia. Nos veículos com bateria elétrica usou, por exemplo, o MG 5, o Kia EV6 e o Ioniq 5.



Há países como a Chéquia, a Itália, ou a Roménia onde ainda não compensa, em termos de custo, ter um elétrico. Neste segmento dos familiares médios, os veículos elétricos são competitivos em termos de custos em 19 dos 22 países europeus analisados.



O estudo também chega à conclusão que os “os custos de abastecimento continuam a ser significativamente mais baixos para os veículos elétricos do que para os veículos a gasolina e diesel: os custos de energia representam 15% do custo total de propriedade de um veículo elétrico, enquanto para os condutores a gasolina e diesel o valor é de 23% e 28% respetivamente”. Num automóvel elétrico, além dos 15% de custo de abastecimento, os seguros pesam 10%, a manutenção 11% e os juros 13%. A depreciação ou perda de valor do carro (50%) representa a fatia de leão dos custos.

Elétricos custam menos 44 a 599 euros em Portugal

Olhando mais à lupa o mercado português, os dados do estudo permitem concluir que no caso dos utilitários, o custo mensal da propriedade de um automóvel elétrico é de 735 euros. Esta opção representa uma poupança mensal de 134 euros face à opção pelo gasóleo e 44 euros face à opção pela gasolina (ver gráfico e tabela em baixo). Neste segmento dos utilitários, a LeasePlan usou marcas e modelos como o VW Polo, o Peugeot 208 e o Opel Corsa (com motor a combustão) e o Opel Corsa-e, o Renault Zoe e o Peugeot e208 (no caso dos elétricos). Também usou SUVs.





Onde a diferença de custos em valor absoluto é maior é nos automóveis familiares premium. Neste segmento, escolher um elétrico pode custar 1.051 euros mensais, um valor 599 euros mais barato do que a opção pelo diesel que custa 1.650 euros. Aqui, o estudo considerou carros como o Audi A4, o MB C-Class, o BMW 3 Series e, nos elétricos, o Model 3, o Polestar 2, o BMW I4 e o Tesla Model Y.

De acordo com Helder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), “Portugal ocupa a nona posição na União Europeia” em termos de penetração de veículos elétricos no mercado. Os dados da ACAP mostram ainda que, dos mais de 141.000 carros ligeiros de passageiros matriculados desde o início do ano, 42% tem motor a gasolina, 18% tem motor a gasóleo e mais de 40% são veículos movidos a energias alternativas, sendo que destes 11% são totalmente elétricos.